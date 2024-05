Rouen. Des startups normandes au grand salon Vivatech de Paris : zoom sur quatre concepts innovants

C'est le plus grand salon de la tech en Europe et l'un des principaux dans le monde. 18 startups de Normandie seront présentes au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris, du mercredi 22 au samedi 25 mai. Elles ont été sélectionnées comme étant des pépites prometteuses de la région. Ces idées originales et innovantes ont été développées à Rouen.

Walk, pour vite trouver un baby-sitter

La startup est née il y a déjà deux ans et sa fondatrice, Marine Chalvet, s'est inspirée de sa situation personnelle. "Je suis devenue maman sans forcément de relais pour avoir un peu de temps pour moi, dans un quotidien chamboulé par l'arrivée d'un enfant." Depuis, l'application Walk est née. Bien installée à Rouen, elle a été lancée à Caen le 16 mai. Le principe : trouver rapidement un baby-sitter en ligne en mettant en relation les parents et les baby-sitters via une plateforme. "Aujourd'hui, on fait une demande à 15h pour le soir à 20h et on a une réponse dans les trois minutes", détaille l'entrepreneuse.

Feelobject, pour faciliter la vie des non-voyants et malvoyants

Feelobject s'adresse aux personnes malvoyantes et non-voyantes pour faciliter leur mobilité. "Notre solution Virtuoz avec des plans tactiles et vocaux permet d'avoir une compréhension générale de l'environnement pour s'y déplacer seul", explique Céline Favy-Huin, directrice générale et cofondatrice de l'entreprise. En version fixe ou portable, les lieux sont représentés en relief et des symboles marquent des repères indispensables, escaliers, ascenseurs ou toilettes. "La première étape, c'est le toucher et, lorsque l'on appuie sur les symboles, cela déclenche des informations sonores", détaille l'entrepreneuse. A Rouen, le musée des Beaux-Arts ou le Kindarena sont déjà équipés. L'entreprise va aussi prochainement réaliser ces plans pour les fans zones de Paris pendant les JO.

Enhancy, pour favoriser la seconde main

Enhancy propose aux professionnels d'automatiser au maximum la mise en ligne de fiches produits de seconde main, notamment textiles, pour que les marques et les revendeurs puissent gagner du temps. "On a développé nos propres algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'à partir de la photo, on puisse générer une fiche produit complète", précise Alexandre Fristot, cofondateur d'Enhancy. Un studio photo est aussi proposé aux clients.

Grâce à l'intelligence artificielle donc, la fiche peut être mise en ligne en seulement deux minutes au lieu d'une quinzaine. "On est capables d'industrialiser la génération de fiches produits avec des photos standardisées, un descriptif complet et donc les mêmes standards que le neuf", résume l'entrepreneur.

Genexpath, pour améliorer les diagnostics du cancer

La startup a permis d'industrialiser des travaux de recherche contre le cancer. "Le but était de faire des produits à commercialiser chez les professionnels du diagnostic dans le monde", précise Juliette Renauld, la dirigeante de Genexpath. Les tests créés permettent de classifier les tumeurs. "On travaille sur les lymphomes et les sarcomes. Les connaître précisément est important pour donner le traitement adapté au patient." Un diagnostic plus simple, plus rapide et plus précis qui permet d'améliorer la prise en charge.

Ce que les startupers attendent de Vivatech

Marine Chalvet est responsable de Walk.

"C'est une double validation car on part avec We are Normandy et NWX, donc on est honorés d'être considérés comme une des startups les plus innovantes de la région. On a aussi un besoin de trouver des investisseurs rapidement pour l'ouverture du service à Paris, notamment. Je fais aussi la finale du concours national de La Poste sur le salon. Avec 150 000 visiteurs, pour nous, c'est que du plus. J'ai hâte !"

Céline Favy-Huin est cofondatrice de Feelobject.

"Vivatech, c'est LE lieu des innovations. C'est aussi un endroit où tous les décideurs des grandes entreprises sont présents. En deux ou trois jours, on peut rencontrer énormément de monde, des prospects qualifiés. Nous, on pourra rencontrer des personnes de la direction diversité handicap ou ressources humaines. Mais les bonnes personnes sont systématiquement présentes. Etre sélectionnés, c'est une chance."

Alexandre Fristot est cofondateur de Enhancy.

"Déjà, d'un point de vue personnel, on est fiers de participer à Vivatech. C'est une reconnaissance et ça fait du bien à l'ego ! Ensuite, l'objectif est d'aller chercher des clients mais c'est aussi de gagner en notoriété et de se faire connaître, de prouver que l'on peut apporter des choses à la seconde main. Au-delà des clients, c'est aussi trouver des partenariats, ce qui est vraiment important dans l'économie circulaire."

Juliette Renauld est la dirigeante de Genexpath. - Daisy Reillet

"Pour nous, c'est important. C'est aussi un peu un pari parce qu'on est sur un marché de niche, on s'adresse à des professionnels. Mais Genexpath a besoin d'être identifiée et visible pour intéresser les investisseurs ou les institutionnels. C'est aussi une façon de se confronter à nos pairs, aux autres entreprises de la tech et à tout un secteur. On a beaucoup travaillé et on attend ça avec impatience."