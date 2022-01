Mobilisation contre GDE à Nonant le Pin

Le projet de GDE, d'implanter une "plateforme environnementale" à Nonant le Pin, remonte à 2006.

En fait "d'environnement", il s'agit d'y stocker chaque année 60.000 tonnes de déchets industriels, auxquels s'ajoutent tous les ans 90.000 tonnes de déchets non dangereux ultimes, avec également un centre de tri de 47.000 tonnes par an de déchets industriels. Ce serait l'un des plus grands centre de ce type en Europe. En 2006, l'association de défense "Nonant environnement" avait vu le jour.

Des craintes chez les éleveurs de chevaux

Mais aujourd'hui, les professionnels du monde du cheval craignent pour la pérénité de leurs entreprises: si le célèbre Haras National du Pin n'est situé qu'à quelques kilomètres de là, c'est parce que ce secteur de Nonant, Exmes, Almenèche, le Merlerault est le principal berceau du cheval en France. Un pôle d'excellence.

Les plus grands producteurs de yearlings, les éleveurs, les entraineurs, emploient 200 salariés dans un rayon de quelques kilomètres autour de chez GDE. Et ils craignent les nuisances, notament la pollution de l'eau (qui s'écoule dans l'Orne, vers Argentan, puis vers Caen), et de l'air (vents d'ouest vers Le Merlerault).

Ils estiment que ce centre de stockage GDE va signer leur ruine. Et ils appelent élus, scientifiques, et toute la population du secteur, à un rassemblement mercredi 23 mai à 15h, devant le Haras du Pin, pour une réunion d'information.

Ecoutez ci-dessous le reportage de Tendance Ouest: