Hors Normandie. Jouez au Hit de la Salle de Bains et gagnez un lecteur DVD portable!

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 6h15, 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Gagnez votre lecteur DVD portable avec prise USB et carte SD pour lire tous les fichiers vidéo, audio, suivre vos séries préférées ou diffuser un dessin animé aux enfants en voiture.

Ecran rotatif 7" - Lecteur DVD voiture - Compatible MPEG4/CD Audio/CDR/CDRW/MP3- Prise USB et lecteur cartes SD - Haut parleurs intégrés avec réglage du volume - Menu multilangues - Verrouillage parental - Sortie Audio-Vidéo - Ecran couleur PAL extra plat - Réglages contraste, luminosité. Alimentation: Adaptateur secteur - externe. Batterie lecteur DVD - rechargeable. Contrôle parental.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!