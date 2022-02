Hors Normandie. Finie la corvée de ménage avec le Hit de la Salle de Bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, remportez votre aspirateur robot laveur Fagor au prix conseillé de 349 €. Il balaie, aspire et lave à votre place. Jusqu'à 120 m², 90 min d'autonomie.

Capteurs anti-collision - 4 programmes : Spiral, périmètre, Zig Zag et auto –

Télécommande

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!

