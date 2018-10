Gagnez un Google Chromecast en jouant au hit de la salle de bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Chromecast se branche sur le port HDMI de votre téléviseur. Il vous suffit ensuite d'utiliser votre appareil mobile (smartphone, tablette, PC...) pour diffuser: vidéos, séries, films, clips, événements sportifs, vos jeux préférés et vous pourrez même écouter Tendance Ouest.

Regardez plus de 200 000 séries TV et films, et écoutez plus de 30 millions de titres avec des applications telles que YouTube, Netflix, myCanal, Dailymotion, SFR Sports, Facebook, Molotov, beIN SPORTS et Google Play Musique...

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!

