Hors Normandie. Ecoutez la radio et la musique où que vous soyez en jouant au Hit de la Salle de bains

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Gagnez cette semaine votre enceinte Bluetooth portable JBL Flip 4 noir – Waterpoof. Une enceinte Bluetooth portable étanche, dotée de toutes les fonctionnalités, offrant un son étonnamment puissant pour écouter Tendance Ouest et vos hits préférés partout cet été. Un cadeau d'une valeur de 100€.

Les enceintes JBL Flip 4 Noir vont vous offrir un son net et intense. Elles possèdent la technologie JBL Bass qui propose des basses puissantes grâce à deux boomers passifs externes. Elles sont aussi dotées d'un système d'annulation du bruit et des échos qui renforce encore la qualité sonore.

Mais ces enceintes cachent également de nombreuses fonctions pratiques. Leur connexion Bluetooth vous permet de les connecter à deux appareils compatibles en même temps. Le système JBL Connect+ assure de connecter jusqu'à 100 enceintes JBL Connect+ en même temps ! Et vous pouvez même avoir accès à Siri ou Google Now.

Les enceintes JBL Flip 4 Noir ont été conçues pour être très résistantes. Elles sont fabriquées à partir d'un boîtier solide avec notamment du caoutchouc qui permet de les protéger parfaitement. Ce sont donc de véritables enceintes nomades que vous pourrez déplacer où vous voulez. Elles sont même résistantes à la pluie, car elles sont étanches (norme IPX7) !

Côté batterie, les enceintes JBL Flip 4 Noir possèdent un modèle 3000 mAh rechargeable Li-ion. Il permet de profiter de 12 heures d'utilisation en continu tout en conservant toujours de hautes performances. Vous allez pouvoir faire la fête jusqu'au bout de la nuit !

