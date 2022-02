La Ferté-Macé. La Ferté-Macé veut accueillir le service national universel

A l'heure de la désertification rurale, La Ferté-Macé, 5500 habitants dans le sud du Bocage de l'Orne, va déposer sa candidature pour devenir centre d'accueil du service national universel. C'est une première dans ce département.

Nostalgie de la mixité sociale

Le maire de la Ferté-Macé, Jacques Dalmont, explique la disparition d'une certaine mixité sociale depuis la fin du service militaire en 1997 et son intérêt pour ce nouveau service national universel. L'objectif gouvernemental est de 40.000 jeunes garçons et filles qui suivront durant 2 fois 15 jours, ce service national universel, à partir de 2020, en dehors de leur département de résidence.

La Ferté-Macé possède les infrastructures

La commune compte plusieurs lycées et établissements d'enseignement avec des internats et une gendarmerie qui va déménager et dont le bâtiment pourrait accueillir la formation pédagogique des jeunes, à chaque session de ce Service National Universel. Mais aussi une base nautique qui pourrait accueillir les activités sportives liées au service national universel. Les infrastructures existent localement, l'encadrement des jeunes sera à la charge de l'Etat. Jacques Dalmont :

Jacques Dalmont Impossible de lire le son.

Le maire ne cache pas que la venue de quelques-uns de ces jeunes, [ça] ramènerait du monde dans sa ville. La Ferté-Macé, qui n'est pas loin de la ligne SNCF Paris/Granville indispensable pour acheminer tous ces jeunes, attend désormais une réponse de l'État...

A LIRE AUSSI.

Orne : un foyer pour jeunes travailleurs en construction à La Ferté-Macé

Désertification médicale : à La Ferté-Macé collaboration entre hôpital et médecins libéraux

Orne: le télécentre de La Ferté Macé est inauguré