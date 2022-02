Bourgtheroulde-Infreville. Nicolas découvre Tendance Ouest et gagne sa fontaine à Chocolat

Voilà le dénouement de cette enquête concernant l'objet mystère ayant un rapport avec la visibilité. Comme précisé à l'antenne lors de son utilisation il vous donne un beau point de vue. Vous avez peut-être entendu sur nos ondes plusieurs propositions d'auditrices et auditeurs : jumelles, avion, cerf-volant, ULM, drone ou même dirigeable.

Il s'agissait bien d'un objet volant, un cousin du parapente comme l'a évoqué notre auditeur.

Nicolas est bien atterri sur nos ondes

Nouvel auditeur de Tendance Ouest dans l'Eure, à Saint-Pierre du Bosguérard, Nicolas réalise donc un bel atterrissage. En récompense de bons desserts se préparent grâce à la Fontaine à chocolat qu'il pourra récupérer dans l'une de nos agences Tendance Ouest.

Partout en Normandie, que vous soyez nouveau, ou pas, la roue tourne toujours et peut-être que vous serez le ou la prochaine gagnante de "Cherchez, trouvez, gagnez" avec Tom sur Tendance Ouest. Rendez-vous entre 9h et 13h du lundi au vendredi pour mener l'enquête et gagner vos cadeaux. En ce moment c'est un Hoverboard et son kit karting en jeu !