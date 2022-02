Le-Havre. Le Havrais incarcéré en Russie est détenu dans des "conditions normales"

Sur Facebook, les Russes tiennent informés les Français, les Français témoignent de leur soutien à Gurvan Le Gall. Cette petite communauté scrute l'évolution de la situation de ce Havrais, incarcéré depuis le 23 mars 2019 à Togliatti en Russie.

Ses proches ont des difficultés à obtenir des informations. La venue de l'ambassadeur Russe en France et du maire de Togliatti au Havre ce jeudi 4 avril tombe alors à pic. Il s'agissait d'une rencontre prévue de longue date concernant l'amitié entre les deux communes. Les élus ont ainsi signé un protocole promouvant les échanges culturels, touristiques et économiques. Le maire de Togliatti, Serguey Antashev, a rappelé qu'ils étaient "au service de tous les citoyens dans les deux villes". Et c'est justement la situation d'un de ces citoyens qui interpelle côté havrais.

"Les conditions de détention sont normales"

Après avoir rencontré les parents de Gurvan Le Gall, le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastinne, a pu servir d'intermédiaire en abordant le sujet avec ses invités : "J'ai pu parler avec les représentants de Toglietti et les représentants de l'alliance française qui ont assuré que Monsieur Le Gall est accompagné et conseillé par deux avocats qui témoignent que les conditions de détention sont normales ou en tout cas proches des standards de l'Europe occidentale."

Il a aussi reçu la visite d'un consul européen, italien en l'occurrence, faute de consulat français à Togliatti. Le consul de France à Moscou devrait se rendre sur place vendredi 12 avril.

Des problèmes avec la justice russe

Le maire du Havre a également pu en savoir plus sur les raisons invoquées concernant cette arrestation. "Ce que je sais c'est que Monsieur Le Gall a déjà eu affaire à la justice russe, explique le premier édile. Soit pour des questions de documents légaux pour être autorisé à vivre à Togliatti ou à Samara, soit pour des questions de création légale d'activité. C'est à mettre au conditionnel mais il semblerait qu'il y ait bien des problèmes de légalité s'agissant de ses activités ou de sa présence dans le gouvernement de Samara et c'est pour cela qu'il a été interpellé." Il est également reproché au Havrais des faits de corruption.

Tous ces points devraient être évoqués jeudi 11 avril lors du passage de Gurvan Le Gall devant la justice russe.

"Un sujet délicat"

Le maire du Havre assure qu'il n'y a pas eu de bouleversements dans les relations entre les deux pays mais preuve de la sensibilité du dossier : l'esquive des représentants russes au moment des interviews. L'avocat français de Gurvan Le Gall, Maître Alexandre Delavay, reconnaît que "le sujet est délicat". Il tient d'ailleurs à connaître tous les éléments de l'affaire avant de prendre la parole plus en longueur.

