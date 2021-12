The Voice : Stephan Rizon pour une finale terrible

A 24 ans, le jeune homme du sud ouest reste calme et posé tout en espérant une finale "terrible". Son titre "who do you meet at night", sorti avant l'émission, tourne en radio. Interview exclusive pour Les Indés Radios. Stephan Rizon est grand, très grand... par la taille et peut être par la voix. Une présence scénique exceptionnelle, toute en finesse, et un timbre vocale envoutant.

Repéré par Cabrel

C'est à la suite d'une rencontre avec Francis Cabrel que Stephan participe aux rencontres d'Astaffort et qu'il remporte le concours. Stephan Rizon est talentueux et subtil. Il n'est pas né avec The Voice... Il ne mourra pas après The Voice.

Interview de Stephan Rizon sur tendanceouest.com, en exclusivité pour Les Indés Radios :

- A propos de son titre entré en radio et du concert à Agen avec Nolwenn,

- Quel candidat redoute t-il ?

- S'attendait t-il à être en finale ?

- Touché par les mots de son coach Florent Pagny ?