The Voice : Louis Delort a peur d'AL.Hy

Un peu obscur au début de l'aventure, Louis Delort a réalisé en quart et en demi-finale deux très belles prestations dans l'émission The Voice. Habité et Musicien, Louis pourrait avoir toutes ses chances pour la finale.

Atef sorti par Louis

A 18 ans, Louis Delort est déterminé. En attendant avec impatience sa rencontre avec "le monstre" Johnny Halliday à l'occasion de la finale, il nous confie pourtant qu'AL.Hy est une adversaire redoutable.

Entretien exclusif avec Louis sur tendanceouest.com pour Les Indés Radios :

- Louis s'étonne d'avoir été favorisé par Garou,

- Louis parle de Johnny Halliday,

- Quel candidat est le plus dangereux de cette finale ?

- Réalise t-il ?

- Se sent-il The Voice ?