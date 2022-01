Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen déjà presque dos au mur

Après deux défaites 3-2 lors des matches 1 et 2 sur l'Ile Lacroix, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent en Isère. Ils retrouvent les Brûleurs de loups de Grenoble pour les matchs 3 et 4 de la finale des play-offs de Synerglace Ligue Magnus, mardi 2 et mercredi 3 avril 2019.

Situation préoccupante

Si la situation est préoccupante, elle n'est pas dramatique pour les Jaunes et Noirs qui ont déjà connu cette situation en 2010 lorsque les Ducs d'Angers étaient venus s'imposer par deux fois sur l'Ile Lacroix. Les Rouennais avaient remporté le titre après trois victoires consécutives alors que la finale se jouait en cinq matches.

"Ils mènent 2-0 mais dans le sport rien est fini. Si on continue à produire du jeu comme ce soir, on peut aller chercher le 3e et on verra pour la suite mais il faut rester positifs, on en est capables", avait confié le coach rouennais Fabrice Lhenry à l'issue du match 2.

Et à l'extérieur, Les Dragons savent également jouer loin de leurs terres et s'imposer. "En saison régulière, on a gagné nos deux matches à Grenoble, ça reste 60 minutes à jouer dans une atmosphère différente, je suis assez confiant pour aller chercher minimum un match là-bas."

Objectif : match 5

L'équation est donc simple pour les Normands, partis dimanche soir rejoindre les Alpes, qui devront obtenir au moins une victoire pour être certains de revenir sur l'Ile Lacroix pour un match 5, vendredi 5 avril 2019

La confiance est d'ailleurs toujours présente pour l'attaquant Anthony Guttig : "Ils sont venus en gagner deux ici, on peut très bien faire la même chose, ce n'est pas une fin en soi de gagner à l'extérieur, on sait qu'on doit en ramener au moins une on fera tout pour ça".

