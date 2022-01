Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen rate son entrée dans la finale

Le match.

C'est une mauvaise entrée en matière pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se sont inclinés sur leur glace de l'Ile Lacroix lors du match 1 de la finale des Playoffs face aux Bruleurs de Loups de Grenoble. Score final 3-2 vendredi 29 mars 2019. Malgré un début de match plutôt à l'avantage des Jaunes et Noirs, ce sont les visiteurs du jour qui ouvrent la marque sur leur première supériorité numérique par Sacha Treille après un peu moins de dix minutes de jeu (1-0). Alors que les Grenoblois ont pris l'ascendant dans cette rencontre, ils doublent assez logiquement la marque par l'intermédiaire de Mathias Arnaud juste avant la mi-match (2-0).

Grenoble nettement supérieur

Pire, les Isérois vont prendre trois buts d'avance au cours du troisième tiers avec un nouveau but signé Guillaume Leclerc (3-0). Les Rouennais n'abdiqueront pas et reviendront à 3-1 sur un but de Mathieu Roy puis sortiront le gardien en fin de rencontre et reviendront à 3-2 par Anthony Guttig mais à trois secondes de la fin, bien trop tard. Les Brûleurs de Loups empochent la première victoire et mènent la série 1-0 avant de se retrouver dès ce samedi 30 mars toujours sur l'Ile Lacroix toujours à 20h.

Les buts.

Réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " on est bien entré dans le match mais ils marquent tout de site et après je nous ai trouvé vraiment timides. Je suis très déçu de nos supériorités aussi ou on a pas sur faire la différence, Grenoble a très bien joué défensivement et mérite sa victoire dans la volonté et l'engagement. Nous on a pas eu assez faim, Grenoble en voulait plus. Mais il en reste toujours 4 a aller chercher, ce sera une série longue et difficile."

Nicolas Ritz (joueur, Rouen): " c'est un match frustrant, ils ont fait un match solide et ont été" meilleur que nous. nous on doit mettre plus de danger pour les mettre au fond. L'envie est la, ça ne pars par quand on joue une finale. Ça repart à 0-0 demain (ce soir)"

