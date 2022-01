Rouen. Hockey sur glace (Magnus): Rouen est enfin en finale !

Le match.

C'est désormais fait! les Dragons de Rouen n'ont pas laissé les Rapaces de Gap disputer un match 6, ils ont remporté le match 5 sur leur glace de l'Ile Lacroix et remportent donc la série 4 manches à 1 et se qualifient pour la finale après leur victoire 5-3 vendredi 22 mars 2019. L'ouverture du score intervient dans la dernière minute du premier tiers sur un bon mouvement de Joel Caron qui loge la rondelle sous la barre de Cooke impuissant 1-0. Après un premier tiers de bonne facture, les Jaunes et Noirs haussaient encore leur niveau de jeu au deuxième tiers et concrétisaient leur supériorité sur un deuxième but de Vincent Nesa et sur un missile d'Alex Aleardi pleine lucarne, qui portrait la marque à 3-0. Dominateurs, les Rouennais encaissaient un premier but sur un mauvais changement de ligne par Elvijs Biezais 3-1.

Le break après deux tiers-temps

C'est dans le dernier tiers que les joueurs de Fabrice Lhenry allaient se faire peur en encaissant un nouveau but par Adam Kambeitz 3-2 avant de reprendre deux buts d'avance par Loic Lampérier 4-2. Une nouvelle fois, Maurin Bouvet redonnait des espoirs aux siens avec une nouvelle réduction du score en supériorité numérique 4-3. Malgré cela, les joueurs de Luciano Basile ne parviendront pas à revenir et encaissaient un dernier but en cage vide par Loic Lampérier 5-3.

Les Dragons de Rouen rencontreront donc les Brûleurs de Loups de Grenoble en finale avec les matchs 1 et 2 sur l'Ile Lacroix vendredi 29 mars et samedi 30 mars 2019.

Les réactions.

Luciano Basile (coach Gap): "il y a deux ans on avait levé la coupe ici mais je suis aussi fier de l'équipe que j'avais cette saison qu'il y a deux ans. Je suis très heureux du visage qu'on a affiché sur ses Playoffs."

Fabrice Lhenry (coach Rouen) : "j'ai trouvé que Gap avait encore élevé son niveau lors de ce match, c'était très intense et nous quand on a mené on a pris des risques ça a permis a Gap d'en profiter. Il a fallu qu'on soit plus fort et c'est une bonne répétition"

Marc-André Thinel (Rouen) : "ça n'a pas été évident, on a pas joué notre meilleur hockey et bravo A Gap pour le combat qu'ils ont livré, jouer des finales c'est pour ça qu'on joue toute la saison, maintenant il faudra la gagner.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: Gap devient Champion de France face aux Dragons de Rouen

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen écrasent le leader

Hockey sur glace : en finale, les Rapaces de Gap égalisent à 2-2 face aux Dragons de Rouen

Hockey sur glace : Battus, les Dragons de Rouen laissent Gap revenir à égalité

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !