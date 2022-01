Rouen. Arianto, étudiant étranger à Rouen et participant d'Amazing Normandy tour

Arianto, étudiant à l'Alliance française à Rouen (Seine-Maritime) a été retenu pour participer au Amazing Normandy tour, organisé par l'agence Normandie attractivité. Pendant cinq jours, du 9 au 13 avril 2019, il va pouvoir découvrir la région.

Quel est votre parcours ?

"Je viens du nord de l'Indonésie et après avoir été à Bali, j'ai voulu venir en France pour suivre un master de tourisme. Après avoir fait des études dans le domaine de l'écotourisme sous-marin j'ai obtenu un premier travail puis en 2014 j'ai voulu continuer mes études dans le management du tourisme international. Je rêvais de trouver du travail dans le tourisme international. Et depuis l'année dernière je suis installé en France."

Comment êtes-vous arrivé en Normandie ?

"En Indonésie, pour avoir le visa d'étudiant, on doit passer par l'ambassade de France et Campus France. J'ai envoyé un mail et en ayant les diplômes requis, avec la liste des écoles que l'on me proposait, j'ai choisi Rouen. Ce n'est pas très loin de la capitale et pas très loin de la plage ! Grâce à l'Alliance française je suis arrivé ici, accueilli dans une famille qui n'habite pas très loin de l'école."

À votre arrivée, quelles ont été vos premières impressions ?

"Grâce à cette famille, j'ai découvert la culture et la vie à la française. Quand je suis arrivé l'an dernier, la température était étonnante : 5 degrés, alors qu'en Indonésie il fait toujours beau et chaud ! Et je ne connaissais pas un mot de français à part bonjour et merci. J'ai eu besoin de beaucoup d'énergie pour m'adapter car j'étais végétarien et je devais changer mes habitudes pour mieux connaître la culture et la cuisine."

Qu'est-ce qui vous a surpris à Rouen ?

"Ce qui m'a étonné concernant la façon de vivre : je souris tous le temps et quand je suis arrivé on me regardait de façon un peu bizarre ! Et faire des bisous aussi, c'était inhabituel ! Tout le monde s'embrasse et maintenant je le fais aussi, je m'adapte. Dans ce que je trouve superbe, ce sont les transports qui sont très pratiques, le système de la santé aussi ! Au niveau nourriture j'aime bien les moules à la crème, et maintenant le fromage ! Au niveau culturel, je trouve les musées très beaux. En Indonésie ils sont très vieux et ne donnent pas envie. Les cinémas sont très beaux mais très chers pour moi ! Et j'aime beaucoup les nombreux jardins et parcs pour passer du temps et trouver le soleil."



Dans un proche avenir, après cette découverte, qu'allez-vous faire?

"Actuellement j'étudie le français à l'Alliance Française pour préparer l'entrée à l'université et en ce moment j'attends des résultats pour une inscription à l'université de Rouen ou d'Angers. Et en attendant je me suis inscrit pour être bénévole à l'Armada, ce qui me fera avoir une bonne expérience."

Arianto va donc visiter la région et compléter sa connaissance de la Normandie, grâce à ce concours, avec pour charge de faire partager ses découvertes sur les réseaux sociaux et auprès du public qu'il pourra toucher dans le cadre de sa future profession. Il donnera envie ainsi de venir visiter cette terre chargée d'histoire, avec ses monuments et ses lieux remarquables.

