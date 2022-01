Saint-Lô. Plus de 300 offres d'emplois disponibles dans les entreprises de l'industrie dans la Manche

Les entreprises sont en constante recherche de compétences, certaines voient leurs activités freinées par un manque de personnel. L'union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Manche, organise donc un forum, mercredi 3 avril 2019 à Saint-Lô (Manche), pour présenter ses métiers et proposer plus de 300 offres d'emploi !

L'entreprise Team basée à Condé sur Vire près de Saint-Lô, une centaine de salariés, travaille dans la métallurgie pour les géants de l'agro alimentaire ou pour la pharmacie, elle recherche constamment des salariés. Lia Auvray en charge du recrutement dans cette entreprise

Le secteur qui peine à recruter et pâtit encore d'une vieille image, alors qu'aujourd'hui, l'industrie a beaucoup évolué grâce notamment au numérique, Jean-Michel Gibbon est le secrétaire général de L'union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Manche

Ce forum " Osez l'indusrie " peut répondre parfaitement à des jeunes en recherche de voie professionnelle, personnes en recherche d'emplois ou en reconversion. Il se déroulera mercredi 3 avril 2019 à Saint-Lô (Manche), de 13h30 à 18h00 salle Allendé.