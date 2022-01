Rouen. Football (Coupe de Normandie) : le FC Rouen s'impose contre Deville-Maromme

Bien partis pour une montée en fin de saison, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) continuent aussi leur beau parcours en Coupe de Normandie après leur qualification samedi 30 mars 2019 face à Deville-Maromme. Ils se sont imposés 3-0.

Direction les quarts

Avec un but en première mi-temps signé Issahka Anne (38e) et un doublé en seconde mi-temps signé Adama Sidibé (70e et 75e), les Rouges et Blancs continuent leur parcours. Ils disputeront les quarts de finale de cette compétition normande.

Après cette parenthèse, les Diables Rouges reprendront la direction du National 3, samedi 13 avril 2019, avec un déplacement à Saint-Lô.

