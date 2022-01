Caen. Basket (LFB): Lourde défaite de Mondeville face à Charleville-Mézières

Le match.

Mondeville accueillait Charleville-Mézières pour le compte de la 21ème journée de Ligue Féminine. Au match aller, les Normandes s'étaient inclinées 74 à 65 chez les Flammes Carolo. Les Ardennaises restées sur deux défaites, arrivaient avec l'envie de renouer avec la victoire. Après une défaite face à la Roche-Sur-Yon, le week-end dernier, les joueuses de Romain Lhermitte n'ont pas réussi à s'imposer ce dimanche à domicile. Malgré une entame de match bien amorcée par l'intermédiaire de Koné, qui ouvre la marque sur un trois points, les Mondevillaises n'ont rien pu faire face aux partenaires d'Amel Bouderra. Les Normandes sont restées devant au score seulement six minutes dans ce premier quart temps (7-7, 6'16). Les visiteuses ont rapidement pris le jeu à leur compte profitant des erreurs techniques et du manque de précision à la raquette des Calvadosiennes (9-17, 10'). Le deuxième quart ne fait que refléter le premier, les Mondevillaises sont acculées, ne parviennent pas à faire déjouer l'attaque adverse et perdent beaucoup de balles par manque de justesse technique.

Triste visage de l'USOM

Au retour des vestiaires, le rythme n'évolue pas, Mondeville n'y est pas. Le troisième quart ne laisse pas d'espoir à la formation Mondevillaise pour entrevoir une issue favorable (20-45, 25'). Seules Koné, Tadic et Hurt réussissent à scorer avec respectivement dix, neuf et sept points à l'issue de la rencontre. Le dernier quart est de meilleure augure sans toutefois resplendir. Les Calvadosiennes s'inclinent 44 à 70 mais leur entraîneur Romain Lhermitte rappelle toutefois que "pour nous c'est un match amical, que l'on perde d'un point ou de trente, peu importe, là n'est pas notre objectif."

Malgré le triste visage affiché par l'USOM, A.Koné a inscrit 10 points sur les 44 inscrits par son équipe. Elle confirme sa forme du moment. - Marina Olivier

La réaction.

Romain Lhermitte (entraîneur Mondeville): " On est passé complètement au travers, c'est le soleil qui a dû nous taper sur la tête. Un match comme ça, le temps est long. Je n'ai pas d'explication, on n'a rien respecté du début jusqu'à la fin. On n'a pas joué notre basket, je ne sais pas ce que l'on a fait. On n'a pas du tout préparé le match contre Charleville-Mézières. Je ne pensais pas prendre trente points mais finalement ce match là on s'en fiche. On prépare la suite et nous restons fixés sur nos objectifs."

La fiche technique.

Mondeville 44–70 Flammes Carolo

(9-19 / 6-18 / 15-22 / 14-9)

Mondeville : K.Gaucher 2, S.Thorburn, A.koné 10, E.Guennoc 2, K.Mann 5, M.Djekoundade 5, C.Hurt 7, A.Tadic 9, L.Bussiere 2, A.Detchart, V.Gomis 2, A.Gueye. Entr : R.Lhermitte.

Charleville-Mezières : G.Robert 12, A.Filip 12, S.Chevaugeon 12, A.Bouderra 18, Z.Hruscakova 8, M.Paget 6, D.Diawara 2, L.Lhuillier, E.Mahoutou. Entr: R.Yernaux.

Le prochain rendez-vous.

Samedi 6 avril 2019, les Mondevillaises affronteront Landerneau à la Halle Bérégovoy (20 heures) pour le compte de la 22ème journée de Ligue Féminine. Match très important pour la formation mondevillaise puisqu'il s'agit là d'un concurrent direct pour la phase de playdowns et du dernier combat de la phase régulière.

