Caen. Basket (LFB) : Mondeville battu, La Roche trop fort

Le match.

Ce samedi 23 mars 2019, Mondeville se rendait sur le parquet de la salle des Oudairies en Vendée, pour y affronter La Roche. Actuellement sixième du classement de Ligue Féminine, Les Vendéennes l'avaient emporté de peu au match aller. En effet, les Mondevillaises avaient laissé filer la victoire de trois petits points seulement, en s'inclinant 72-75 à domicile. Ce samedi, le match était d'un tout autre acabit. Dès l'entame de match, les locales prenaient l'avantage sur les mondevillaises (6-0, 2') avant que Koné n'ouvre le compteur pour engager un premier quart-temps serré. L'USOM recollait au score deux minutes plus tard (6-6, 4'). Cette première partie de rencontre montrait qu'un combat défensif allait s'opérer (10-16, 15'). Il faudra attendre un lancer franc d'Ugoka, dans ce deuxième quart pour relancer la machine après plus de trois minutes de jeu. Suite à l'égalisation de Bailey, Koné filait encore toute seule vers l'anneau, pour laisser Mondeville au devant à la pause (26-31, 30').

Un quart-temps ne fait pas l'autre.

Au retour des vestiaires, l'attaque Mondevillaise peine, n'inscrivant que dix points. Comme au match aller les Normandes pêchent dans le troisième quart-temps et laissent les Vendéennes prendre le match à leur compte (21-10). Le Dernier quart-temps est à sens unique, les Mondevillaises s'écroulent et laissent leur adversaire, assez surprenant cette saison, mener la danse (21-7). Une fois de plus Mondeville devra batailler en playdowns pour se maintenir en Ligue Féminine.

La fiche.

Roche Vendée 68–48 Mondeville

(10-16/16-15/21-10/21-7)

Arbitres : N.Chajiddine, V.Voyeau, C.Le Quilliec

Roche Vendée : C.Heriaud 6, S.Lucet 7, U.Ugoka 12, J.Bailey 10, A.Sutherland 8, C.Samson 8, M.Dia 1, NFarkasova, B.Ngoyisa 14, O.Monpierre 2, Z.Douar. Entr : E.Body.

Mondeville : K.Gaucher 2, S.Thorburn 6, A.Kone 20, E.Guennoc, K.Mann 5, M.Djekoundade 2, C.Hurt 9, A.Tadic, V.Gomis 4. Entr : R.Lhermitte.

Le prochain rendez-vous.

Le dimanche 31 mars 2019, Mondeville recevra Charleville Mézières (4e au classement). Au match aller les Normandes avaient été largement battues 74-65. Il reste désormais deux matchs aux Calvadosiennes pour se préparer au sprint final et sauver leur peau en playdowns.

