humour. Humour : Bretteville-en-scène revient pour une 3e édition !

Cela fait maintenant trois ans, qu'il régale les spectateurs, venus rire aux éclats : le festival d'humour Bretteville-en-scène propose du 29 au 31 mars sa troisième édition, à Bretteville-sur-Odon.

Philippe Chevallier

L'humoriste sera de la partie - sans son acolyte Laspalès - pour apporter sa touche d'humour. Il jouera son dernier spectacle éponyme : "Chevallier"

De l'amour

Le spectacle "Attention mariage !" dressera un vif tableau tragi-comique, réaliste et burlesque de ces liens amoureux qui nous attachent et nous déchirent en même temps. La comédie "Je t'aime à l'italienne" , aux accents méditerranéens, sera un hymne à l'amour et la mixité.

De l'amitié

Dans "Les colocs", quiproquos, surprises et crises de nerfs... Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard seront réunis ! Enfin, "Les parents viennent de Mars, les enfants du Mcdo ! Chez Maman" réconciliera toute la famille.

Pratique. Du 29 au 31 mars 2019 au domaine de la Baronne, à Bretteville-sur-Odon. Infos : 06 58 80 49 97