Bleus: les "Mondialistes" seront durs à déloger

"Je ne suis pas là pour tenter, pour faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté", avait insisté le sélectionneur dans un entretien à l'AFP, tout en assurant qu'il n'y avait ni "passe-droits", ni "garanties" pour les Mondialistes.

Le rassemblement de mars a prouvé une nouvelle fois toute l'importance qu'il accorde au "vécu international", son mantra.

Même si, sans sa blessure de dernière minute, le revenant Kingsley Coman aurait dû débuter en Moldavie, il n'y a eu finalement qu'un invité surprise dans le onze de départ face aux Moldaves et aux Islandais: Layvin Kurzawa, au poste de latéral gauche.

Et le Parisien ne doit sa présence qu'à une cascade d'absences à ce poste: l'habituel titulaire Lucas Hernandez, son remplaçant en Russie Benjamin Mendy, Ferland Mendy et Lucas Digne touché à la cuisse pendant le rassemblement international.

Les dix autres joueurs alignés sur les pelouses de Chisinau et du Stade de France étaient tous titulaires en finale de Coupe du monde.

Lenglet a compris

Des questions se posaient pourtant pour Samuel Umtiti, en manque de temps de jeu au FC Barcelone, après une longue blessure au genou gauche.

Mais le défenseur central a enchaîné sans difficulté les deux matchs et a livré une prestation remarquable contre l'Islande, avec un but de la tête digne de sa demi-finale contre la Belgique à la Coupe du monde, et 100% de passes réussies (107/107), un record pour un international français ces dix dernières années.

Son coéquipier du FC Barcelone Clément Lenglet, dont le nom circulait pour une première sélection, devra donc patienter. Et le défenseur a parfaitement compris la "méthode Deschamps": "+Sam+ et Presnel (Kimpembe) sont des joueurs qui ont gagné la Coupe du monde, qui sont là depuis très longtemps, qui sont performants. Il y a une liste qui a été faite et je la respecte totalement", a-t-il expliqué sur Canal+.

Devant, on pouvait légitimement s'interroger sur la présence d'Olivier Giroud, 32 ans et peu utilisé à Chelsea. Mais l'éternel revanchard a une énième fois fait taire ses détracteurs en marquant à chaque match, et dépasse David Trezeguet au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus...

Positions acquises

Ses coéquipiers, Benjamin Pavard et Antoine Griezmann en tête, ont tous souligné son mental à toute épreuve et lui ont affiché leur soutien.

Même à un poste moins important, celui de gardien N.2 (remplaçant d'Hugo Lloris), Didier Deschamps a à nouveau fait appel à Steve Mandanda, pourtant beaucoup moins performant qu'à ses belles années. "C'est quelqu'un qui a l'habitude de venir avec nous (...) A partir du moment où j'appelle Steve, ce n'est pas pour changer une hiérarchie qui est établie".

Pendant la rencontre contre l'Islande, pourtant largement dominée, "DD" a attendu la 80e minute pour faire son premier changement (Kanté remplacé par Lemar), comme s'il y avait à peine besoin d'entretenir la concurrence tant les positions sont acquises.

A un an et trois mois de l'Euro-2020, les titulaires de la Coupe du monde sont donc en position de force après ce rassemblement de mars. Tout comme Deschamps, qui a dit à l'AFP que rester jusqu'au Mondial-2022 ne lui "déplairait pas".

A LIRE AUSSI.

Bleus: Kurzawa et Coman en revenants, une liste sans surprise

Bleus: coup d'envoi à Clairefontaine de la campagne pour l'Euro-2020

Bleus: arrière gauche, Lucas de conscience

Les Bleus en Moldavie, première étape sur la route de l'Euro-2020

Bleus: Mars dans l'orbite de la Russie