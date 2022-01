Rouen. Football US : les Léopards toujours sans victoire

Ce dimanche 24 mars 2019, les Léopards de Rouen (Seine-Maritime) recevaient les Spartiates d'Amiens pour la 6e journée de Championnat Élite de Football US. Face aux 4e du classement, les Léopards ne déméritent pas mais s'inclinent 14-28, encaissant une 4e défaite, et 1 match nul. Les Rouennais sont toujours derniers du championnat et devront se battre, le dimanche 7 avril, face aux Corsaires d'Évry, 2e au classement.