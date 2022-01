Alors que la planète entière avait les yeux rivés vers les États-Unis en attendant le début du Superbowl, la saison française de football américain a également débuté ce dimanche 5 février 2017. Pour cette première journée de championnat Élite, les Léopards de Rouen (Seine-Maritime) recevaient les Gladiateurs de La Queue En Brie.

Arriver en Élite et y rester

Au fil des années, les Léopards de Rouen ne cessent de grimper dans la hiérarchie du Foot US en France. Avec leur titre de champions de la conférence Nord de deuxième division, les Rouennais accèdent cette année au plus haut niveau français, le championnat Élite. "On a fait un grosse progression en très peu de temps, nous confie le coach Édouard Boivin. Notre objectif cette année est de rester dans cette division".

Cette saison, le staff technique est allé recruter six nouveaux joueurs en provenance des clubs du Havre, de Caen et de Louviers, sans compter les deux joueurs américains. L'équipe, composée de 45 joueurs au total, est fin prête pour les 10 matchs qui composeront la saison: trois oppositions en matches aller-retours contre les équipes du Nord et quatre matches simples avec les équipes du Sud.

Bon départ pour les Léopards

Et les choses commencent plutôt bien pour les Rouennais. Pour leur premier match, qui de plus est à domicile, les Léopards se sont imposés face aux Gladiateurs de La Queue En Brie sur le score de 21-7, notamment grâce à deux touchdown de Romain David et un autre de Jocelyn Perez.

La prochaine rencontre, le dimanche 19 février 2017, risque d'être moins simple pour les Léopards puisqu'ils affronteront sur leur propre terrain les champions en titre, les Cougars de Saint-Ouen L'Aumone.

