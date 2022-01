Caen. Archives départementales du Calvados : le bâtiment fait peau neuve

Construit en 1963, le bâtiment des archives du Calvados a été inauguré vendredi dernier en présence de plusieurs élus dont Anne d'Ornano, ancienne présidente du Conseil départemental du Calvados de 1991 à 2011. Il a ouvert ses portes au public ce lundi 25 mars 2019. Couvrant des documents d'histoire de Guillaume le Conquérant jusqu'à la bataille de Normandie, les archives départementales du Calvados ont été totalement réhabilitées.

Un bâtiment moderne accessible à tous

"Cela fait sept ans que l'on réfléchissait à ce projet. Quand on travaillait sur les magasins, c'était invisible et depuis dix mois, on était fermé pour des travaux d'infrastructures. On n'avait pas de lieu d'accueil ou de restauration pour passer un moment agréable après un colloque. On n'avait pas envisagé de lieu de vie à l'époque", indique Julie Deslondes, directrice du site.

Julie Deslondes : "il faut s'adapter aux nouveaux usages" Impossible de lire le son.

L'espace d'accueil a donc été amélioré, la façade du bâtiment également. Un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite a été installé afin d'accéder, à l'étage, à une salle de lecture plus petite mais très moderne qui permet notamment la création d'une salle d'expositions. "Ce sont des lieux pour consulter mais aussi partager autour de ce patrimoine".

Les archives dans la salle de lecture. - Léa Quinio

"Un lieu d'échanges"

Autre nouveauté : la création d'une cafétéria à la fois pour le personnel, qui représente 40 salariés, mais aussi pour le public qui vient en nombre malgré l'évolution d'internet et très demandeur d'échanges et de discussions.

"Certains ne connaissent même pas ce bâtiment. Mais c'est un lieu où l'on peut venir en famille : les enfants, les parents, les grands-parents et même les arrières grand-parents ! C'est un lieu intergénérationnel. Mêmes les jeunes, qui consultent beaucoup par écran : le numérique ne veut pas dire que l'on reste derrière son ordinateur", conclut Julie Deslondes.

Jean-Léonce Dupont, lors de l'inauguration et du coupé de ruban. - Léa Quinio

