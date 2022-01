Le-Havre. " Le Cerveau " tourné en partie au Havre rediffusé à la télé

Le film " Le Cerveau " de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo et Bourvil est sortie au cinéma le 7 mars 1969. Il a attiré plus de cinq millions de spectateurs dans les salles. C'est un gros succès mais moins que le " Corniaud " et " La grande vadrouille ". Son tournage en 1968 aura été remarqué sur le port du Havre (Seine-Maritime).

Le France et Le Havre

La fin du film a nécessité un tournage avec le paquebot France et du coup au Havre. Il a fallu construire une réplique en polyester de la stature de la Liberté, de 13,5 mètres. Cette dernière était présente à l'avant du France. Le tournage a mobilisé de gros moyens sur le port de la cité Océane.

Le Havre est reconnaissable dans le film et " Le Cerveau " a laissé des traces en Normandie. La statue de la Liberté construite pour le film trône toujours en Seine-Maritime, sur un rond-point de Barentin.

De nombreuses rediffusions

" Le Cerveau " a connu un gros succès au cinéma. Il est également gage d'audimat pour les chaînes de télévision depuis des années. Dimanche 24 mars, c'est W9 qui propose sa diffusion à partir de 21 heures.

