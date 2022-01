Caen. Affaire Luc Lemonnier : "un problème avec la réception de la parole !"

Il est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs femmes. Au lendemain de la démission de Luc Lemonnier, maire du Havre (Seine-Maritime), Isabelle Attard a accepté de répondre aux questions de Tendance Ouest.

"Qu'on parle de l'affaire Baupin ou de l'affaire Lemonnier, ce sont des abus de pouvoir, clairs et nets", retrace l'ancienne députée de Bayeux (Calvados). "Ce qui me gêne dans l'affaire Lemonnier, c'est que la démission du maire du Havre intervient parce qu'il a peur que ça sorte, par peur du scandale ! Pas parce que quelqu'un lui a dit Tu sais, ce que tu as fait est mal".

Attaquée elle aussi pour diffamation

Dans l'affaire qui touche la ville du Havre, Isabelle Attard se félicite de la libération de la parole des femmes. "Par contre, on a un problème en France de réception de la parole !", s'étonne l'ancienne élue. Écoutez-la :

Isabelle Attard invite aujourd'hui "chaque parti politique, chaque conseil municipal, chaque collectivité" à s'interroger sur la réaction à adopter et la procédure à mettre en place en cas de dénonciation de tels faits.

L'ancienne députée du Calvados, ainsi que d'autres élues, avait porté plainte en 2016 contre un de ses homologues, Denis Baupin. Elles accusaient l'homme de harcèlement et d'agression sexuels.

L'affaire avait finalement été classée sans suite, les faits étant prescrits. Isabelle Attard, plusieurs autres plaignantes ainsi que deux médias, ont par la suite été poursuivis par Denis Baupin pour diffamation. Le délibéré est attendu dans ce dossier le vendredi 19 avril 2019.

La relaxe avait été demandée par la procureure, jugeant qu' "aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des témoignages".

