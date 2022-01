Hors Normandie. P!nk dévoile le clip de "Walk Me Home"

Alors que son prochain album studio paraîtra en avril, P!nk a partagé son dernier clip, réalisé par Michael Gracey, à qui l'on doit le film "The Greatest Showman". On découvre l'Américaine dans les rues désertes de New York, la nuit, accompagnée d'ombres qui dansent avec elle jusqu'au bout de la nuit. Dans une robe fendue rouge, elle enchaîne les pas de danse et défie les lois de la gravité.

"Walk Me Home" est le single phare du huitième album studio de P!nk, "Hurts 2B Human". Son dernier opus datait de 2017, il s'intitulait "Beautiful Trauma". La chanteuse a dévoilé sur Twitter, en février dernier, la pochette très colorée de son prochain LP.

