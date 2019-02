Pink sortira son 8ème album au mois d'avril!

2019 sera une année riche pour la rockeuse Pink ! Elle a commencé par une très belle reconnaissance car la chanteuse a maintenant son étoile sur le Walk of Fame de Los Angeles depuis le 5 février !

Le 5 février 2019, Pink a eu son étoile à Hollywood Boulevard à Los Angeles - Facebook

En France et dans le monde, elle cartonne avec la reprise du titre "A million dreams" du film "A greatest Showman", à retrouver sur l'album "The Greatest Showman: Reimagined". Dans cet album, plusieurs artistes comme Panic ! at the disco, Kelly Clarkson, Craig David ou James Arthur ont repris les tubes de Hugh Jakman et les autres acteurs du film.

Elle continue aussi son "Beautiful Trauma world tour", une tournée qui s'arrêtera pour une date complète à Paris le 3 juillet 2019.

Alors même que cette tournée bat son plein, P !nk vient d'annoncer que son prochain album sortirait en avril 2019 ! Il s'appellera "Hurts 2B Humans" et elle en a aussi profité pour dévoiler un premier single :"Walk me home".

La vidéo est en version "lyrics video", c'est-à-dire que vous voyez les paroles sans images, mais le clip ne va pas tarder à sortir puisqu'il sera tourné la semaine prochaine ( la semaine du 25 février 2019) et réalisé par nul autre que Michael Gracey, le réalisateur du film "The Greatest Showman".

