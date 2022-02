France-Monde. Kanye West bientôt de retour avec un nouvel album

C'est l'un des albums les plus attendus de l'année, "JESUS IS KING" de Kanye West sera finalement dévoilé le 25 octobre 2019. Pour rappel, Kim Kardashian, l'épouse du rappeur, avait annoncé il y a quelques semaines que l'album devait sortir le 27 septembre dernier.

C'est ce lundi 21 octobre 2019 que l'artiste a décidé de dévoiler son nouveau projet sur son compte Twitter ainsi que la date officielle.

Ce nouvel album devrait contenir des morceaux aux sonorités gospel, puisque depuis janvier 2019, le rappeur organise tous les dimanches des concerts à ciel ouvert baptisés les "Sunday services" où il y joue des reprises de ses anciens titres en gospel.

Et en plus de son album "JESUS IS KING", un documentaire éponyme sortira également le 25 octobre 2019. Ce film a été annoncé via un teaser hypnotisant.

JESUS IS KING.

A FILM BY KANYE WEST.

Plus que quelques jours à attendre avant de tout découvrir !