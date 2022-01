sport. Caen : "La Nuit de l'Eau" soutient l'Unicef

Samedi se tiendra, au Stade Nautique Eugène Maës, la Nuit de l'Eau. Celle-ci est organisée par la Fédération Française de Natation et UNICEF France. Son objectif ? Collecter des fonds pour un programme d'aide en Haïti. Pour cela, les fonds récoltés par le goûter qui est de 2€ par tête sera reversé à l'UNICEF.

La nuit de l'eau, origine

En 2008, émerge le désir commun à la Fédération Française de Natation et à l'UNICEF France d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les enfants les plus vulnérables. La Nuit de l'Eau est ainsi créée, et s'impose depuis, chaque année, comme un événement, sportif et solidaire. Sur place : baptême de plongée, animations pour enfants, goûter, aquabike, aquadance géant ou encore water-polo. Tout pour s'amuser ! Le bassin de nage de 50 m extérieur sera quant à lui fermé à partir de 17 h 45.

Pratique. Samedi 23 mars 2019 de 14 à 19 heures au stade nautique Eugène-Maës. Tel : 02 31 30 47 47.