Hors Normandie. GetPet : une application pour adopter des chiens

Cette application a vu le jour en Lituanie en janvier dernier et a déjà rassemblé 5 000 utilisateurs. Elle propose un principe simple et bien pensé pour rencontrer puis acquérir les trop nombreux chiens abandonnés tous les ans. Précisons que les animaux présentés sont abandonnés mais recueillis dans des refuges ; ils n'attendent plus que leur nouveau maître.

Sur un principe similaire à des applications de rencontres classiques (Tinder, Adopteunmec, Meetic…), vous pourrez consulter les différentes photos et informations puis "matcher" si vous craquez pour l'un des profils canins. Tout y est : photos, phrase d'accroche, quelques habitudes sur l'animal.

Il sera possible d'obtenir une rencontre canine

Oui ! Vous aurez la possibilité d'avoir un tête à tête avec le chien qui vous plaît, mais ça ne se fera pas autour d'un verre dans le bar du coin, vous l'aurez compris. Et pour s'assurer que vous êtes sincère et prêt dans votre engagement avec votre nouvel animal de compagnie, l'application GetPet propose une période d'essai de 14 jours aux côtés d'un éducateur. Étant donné que ce n'est un geste à prendre à la légère il est important de se rendre compte ce qu'implique l'arrivée d'un chien dans votre quotidien et de savoir si oui ou non vous êtes compatibles. Vous serez donc guidés pendant ce laps de temps d'adoption pour faire face à d'éventuelles difficultés.

D'ores et déjà il est possible de découvrir plusieurs profils de chiens via le compte Instagram GetPet.

Voici un aperçu du rendu sur un écran mobile. (Crédit photo : page Facebook GetPet)

En Lituanie et dans beaucoup de pays les refuges sont bien souvent surpeuplés ; c'est donc un concept original et bienveillant que développe GetPet pour renouer les liens entre maîtres et animaux.

L'application GetPet est disponible sur Google Play et App Store, pour l'instant dans deux langues (Lituanien et Anglais). Grâce à l'engouement les concepteurs étudient déjà une version identique pour les chats et d'autres animaux.

