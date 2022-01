Rouen. Baseball : nouvelle saison, nouvelles ambitions pour les Huskies de Rouen

Les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ne sont toujours pas rassasiés. Malgré un nouveau titre national à l'automne dernier, la troupe de Keino Pérez garde le même appétit à l'heure de débuter sa saison 2019. "Nos objectifs sont toujours les mêmes, on va essayer de tout gagner : la saison régulière, le challenge de France qui se déroulera en mai à Montpellier et notre objectif européen, essayer d'aller le plus loin possible parmi l'élite européenne", confie Xavier Rolland, le président des Huskies de Rouen.

Trois matches de gala

Avant de jouer sur tous ces tableaux, rien de tel pour se préparer que d'affronter l'une des meilleurs équipes européennes. La meute reçoit donc les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 les Neptunus de Rotterdam, plusieurs fois champions des Pays-Bas et tenants du titre de la coupe d'Europe (10 titres à leur palmarès).

"C'est la première fois qu'une telle équipe vient jouer chez nous plutôt que de s'entrainer en Floride", note Xavier Rolland, dont l'équipe avait été sortie endemi-finale de la dernière coupe d'Europe par cette formation de Rotterdam. Ces trois test-matches prépareront les Rouennais avant de commencer la saison les 30 et 31 mars face aux Arvernes de Clermont-Ferrand.

De gros changement dans l'effectif

Habituellement, les Huskies allaient recruter des anciens pros dans les championnats étrangers. Mais cette année, le club s'appuie sur le vivier local avec son pôle et son académie de baseball pour rajeunir l'équipe.

"Il faut que nous remplacions Owen Ozanich, parti pour Remini en Italie. Cela faisait huit saisons qu'il était lanceur chez nous. Nos jeunes lanceurs vont avoir beaucoup de poids sur leurs épaules pour le remplacer." Mais ils ne seront pas seuls, appuyés par les "anciens" Rouennais qui seront toujours là comme Dylan Gleeson, David Gauthier et Luc Piquet, qui a annoncé que cette saison serait la dernière. Ils seront aussi rejoints par trois nouvelles recrues: un Vénézuélien, le MVP du championnat français qui vient de République Dominicaine et aussi le français Bastien Dagneau, qui est passé par Montigny, Montpellier et qui revient à Rouen.

Objectif Europe

"Nous serons encore une fois le Petit Poucet de la coupe d'Europe, notre but sera d'atteindre le dernier carré. On y va avec de l'ambition, c'est cette coupe qui nous excite", admet le président rouennais. Mais, réaliste, il sait que le challenge sera de taille avec certainement la plus grosse poule composée de Bonn (champion d'Allemagne), Remini (champion d'Italie) et Neptunus Rotterdam (champion des Pays-Bas).

Pratique. Les matches face à Rotterdam se dérouleront vendredi 22 mars à 17h, samedi 23 à 15h et dimanche 24 à 12h sur le terrain Pierre Rolland, au complexe Saint-Exupéry.

