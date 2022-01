Canteleu. À Canteleu, Ségolène Royal vient partager son expérience avec le public

Lors de sa venue à Canteleu (Seine-Maritime), vendredi 15 mars 2019, Ségolène Royal a d'abord dialogué avec des étudiants de l'UFR sciences et techniques de Mont-Saint-Aignan de la spécialité gestion et environnement. L'ancienne ministre de l'Écologie a d'ailleurs été questionnée en ce jour de "grève" des lycéens pour le climat.

Un appel aux lycéens

Ségolène Royal a surtout souhaité "que les mouvements lycéens n'en restent pas juste à une manifestation un jour mais pérennisent leur action par des faits concrets". "Je compte sur eux", a-t-elle ajouté. Et c'est devant une salle comble qu'elle a ensuite fait sa conférence car dit-elle : "Je ne souhaite pas seulement venir dédicacer mon livre mais aussi témoigner de mon expérience et essayer à mon niveau de vous convaincre afin de faire avancer les choses de façon positive."

Démontrant ensuite que les femmes sont les premières victimes mais aussi les premières en alerte quand l'environnement est menacé ou abîmé, à partir de nombreuses anecdotes vécues, elle fait part de sa vision et de ses propositions qui aujourd'hui sont reprises, après avoir été raillées et rejetées.

Le public à l'écoute

Elle estime qu'en matière écologique il ne faut pas lâcher. Pour elle il y a un principe à appliquer, la non-régression : "Je l'avais dit à Nicolas Hulot ! On ne signe pas !" Dans le public beaucoup étaient déjà convaincus : "Nous devons prôner une écologie positive, explique Évelyne Bernard. On n'est pas dans le catastrophisme. Il ne sert à rien d'effrayer si on veut avancer, des choses sont faites il faut continuer."

Le public est venu nombreux pour écouter Ségolène Royal. - Christian Pedron

Une autre spectatrice fait part de sa confiance en Ségolène Royal : "Par rapport à ce qu'elle a fait et ce qu'elle a apporté, le gouvernement actuel fait peu et avec le départ de Hulot on voit bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut face aux lobbies !"

