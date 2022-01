Longues-sur-Mer. Loto du patrimoine : découvrez à quoi pourrait ressembler le monument normand

L'an dernier, l'abbaye de Longues-sur-Mer a fêté ses 850 ans. Entièrement classée aux monuments historiques depuis 2006, elle referme quelques petits bijoux méconnus de l'Histoire normande. Le 10 mars 2019, elle a été choisie pour représenter la région Normandie dans la nouvelle édition du loto du patrimoine.

Reconstruire le toit de l'église

Si l'opération à l'initiative de Stéphane Bern a autant de succès que lors de la première opération, les propriétaires pourront reconstruire le toit du chœur de l'église de l'abbaye.

Cette partie du monument, construite au XIVe siècle se trouve au centre de toutes les attentions. En partie fissurés, certains murs de l'église menacent de s'effondrer. Elle est interdite d'accès au public. Avec l'aide de la mission Bern, les murs de l'édifice seront consolidés, et un toit sera construit sur le modèle de gravures représentant l'église au XIXe.

Voilà à quoi pourrait donc ressembler l'édifice avec son toit :

Attention, dans cette comparaison, seul le toit du bâtiment sera identique à la gravure.

Il faut dire que l'intérieur du bâtiment recèle des décorations similaires à celles de la Cathédrale de Bayeux, construite à la même époque.

L'intérieur de l'église de l'Abbaye de Longues sur Mer - Charles de Quillacq

Soit la restauration, soit la ruine

Dans la famille depuis 1964, Isabelle et Jérôme d'Anglejean se sont installés dans l'abbaye il y a huit ans. Déjà à l'époque, le chœur de l'église de l'abbaye était surveillé : "Les experts nous on dit : soit vous ne faites plus aucune rénovation et vous la classez en ruine, soit vous préparez un grand projet de restauration" explique Isabelle. Le couple parisien a décidé de se retrousser les manches pour sauver ce patrimoine.

Le coût de ces travaux s'élève à 200 000 euros. Une somme importante, mais pas inatteignable. L'an dernier le loto du patrimoine avait apporté la somme de 490 000 euros au château de Carneville (Manche).

