Caen. Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon

Le match.

Ce dimanche 17 mars 2019, l'USO Mondeville recevait Lyon à la Halle Bérégovoy. Leader du championnat de Ligue Féminine, l'équipe lyonnaise se compose notamment de quatre anciennes mondevillaises : Badiane, Salagnac, Plouffe et Tanqueray. La tâche pour les locales s'avérait périlleuse. Comme Mondeville en a souvent l'habitue face à Lyon, malgré les classes d'écart, les Calvadosiennes les ont embêtées pendant plus d'un quart d'heure. Si bien que les locales prenaient l'avantage au terme du premier quart (17-12, 10'). D'une agressivité étonnante, l'USOM prenait encore un pas d'avance via Mann et Thorburn (26-15, 14'). L'ASVEL est agacé et manque d'adresse hormis Badiane, ancienne Mondevillaise, qui reste dans le coup. On se demande alors si Mondeville va tenir le rythme, mais pour l'heure cela fonctionne. Les Normandes gardent les devants, bien en place défensivement et Tadic efficace au rebond (35-29, 30').



A.Kone a inscrit 9 points dans cette rencontre face à Lyon, 1ère de ligue féminine. - Marina Olivier

Des erreurs qui coûtent cher

Mondeville tient bon dans ce troisième quart. Les lyonnaises ont mis du temps à trouver leur rythme, mais une fois réussi, elles empêchent les Normandes de trouver les failles défensives pendant cinq minutes, bloquées à 49 points. L'ASVEL s'impose 14 à 20 dans ce quart. Le dernier tourne logiquement en faveur des lyonnaises, qui profitent des erreurs individuelles des locales pour creuser l'écart. Mondeville n'a rien lâché jusqu'au dernier trois points de Mann qui laisse les rouges et blanches à sept petites longueurs de retard (62-69, 60'). L'USOM n'aura pas eu à rougir et prouve encore une fois qu'il peut embêter une grosse écurie.

La réaction.

Romain L'Hermitte (entraîneur, Mondeville) "notre façon de jouer, elle est ce qu'elle est, justement parce qu'on a pas un effectif comme Lyon. Quand on joue ensemble c'est efficace mais il faut l'apprendre et ça ne vient pas en deux semaines, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'Assitan (Koné) a assimilé son rôle et elle prend confiance. C'est ce que l'on a besoin. On sait qu'on revient de loin et si on réussi les Playdowns on sera des héros."

La fiche.

Mondeville 62-69 Lyon

17-12/18-17/14-20/17-20

Mondeville : K.Gaucher 9, S.Thorburn 7, A.Kone 9, E.Guennoc 7, K.Mann 10, M.Djekoundade 3, C.Hurt 5, A.Tadic 8, C.Hirigoyen. Entr : R.L'Hermitte.

Lyon : I.Tanqueray 13, P.Salagnac 12, M.Plouffe 8, M.Badiane 13, A.Clark 7, K.Chery, C.Franchelin, C.Dos Santos 7, J.Allemand 9, C.Droguet. Entr : V.Demory.

Le prochain rendez-vous.

L'USO Mondeville se déplacera à la Roche-sur-Yon le samedi 23 mars 2019 pour la 20ème journée de Ligue Féminine. La Roche Vendée est 5ème au classement et reste sur une victoire face à Nantes (94-68).

