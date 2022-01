Vernon. Handball (Proligue) : Vernon s'incline dans un duel important pour le maintien à Nice

Le match.

C'est une saison difficile pour les joueurs du SM Vernon qui ont de nouveau perdu cette fois sur le parquet de Nice vendredi 15 mars 2019 pour le compte de la 20e journée de Proligue sur le score de 32-28 après avoir tenu longtemps. En effet, les deux équipes se livraient un véritable mano à mano et se retrouvaient à égalité 13-13 à la fin de la première mi-temps. La 2è mi-temps s'avérait du même acabit mais les joueurs du SMV craquaient en fin de rencontre pour s'incliner de quatre buts. Au classement les Eurois occupent la 13e et avant-dernière place et voient surtout leurs adversaires du soir prendre de l'avance dans la lutte pour le maintien. Seule la formation de Grenoble est encore à portée de tir directe des Vernonais avant de recevoir un gros morceau, vendredi 22 mars 2019 prochain, l'équipe Créteil tout simplement dauphin du championnat derrière Chartres.

La réaction.

Quelques mots de Corentin Boé de cette défaite face à Nice :

"On voulait prendre des points, mais en 2ème on n'a pas mis les ingrédients, on n'a pas pris nos responsabilités au tir, mais ce n'est pas fini, on ne va pas lâcher !" pic.twitter.com/712batxdjk — SMV Handball (@SMVHB) March 15, 2019

La fiche.

Vernon : Indjic : 10 buts, Boe : 5 buts, Tike : 4 buts, Canoine : 3 buts, Muyembo : 2 buts, Benali, Slassi, Belimman, Zeljic : 1 but, gardiens : Gauthier : 1/9 et Garcia : 8/30