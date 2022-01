Rouen. Football (National 1) : Quevilly Rouen Métropole coule à Pau... 

Le match.

Rien de moins que le sixième match sans victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole qui se sont inclinés lourdement sur le pelouse de Pau sur le score de 3-0 vendredi 15 mars 2019 lors de la 26e journée de National. Un non match pour les joueurs de Manu Da Costa qui encaissent un but dès la 8è minute de jeu par Boisgard (1-0). Une avance doublée juste avant la mi-temps minute sur une frappe poteau rentrant de Gueye (2-0, 38e). Juste après le retour des vestiaires les Rouges et Jaunes encaissaient un troisième but sur un penalty transformé par Thill (3-0). Glissant de plus en plus vers une fin de saison anonyme, les "QRM-istes" vont devoir réagir dans les meilleurs délais pour éviter que le dernier quart de championnat ne se transforme en fin de saison sous tension.

Suite à cette nouvelle défaite, les joueurs de Manu Da Costa descendent à la neuvième place du classement avant de recevoir Villefranche, ce jeudi 21 mars 2019 au stade Robert Diochon.