Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole n'en finit plus de sombrer

Rien ne vas plus du côté de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui poursuit sa série de matches sans victoire (sept) et qui a perdu sur sa pelouse de Diochon 3-1 jeudi 21 mars 2019 face à Villefranche lors de la 27e journée de National.

Seconde mi-temps compliquée

L'ouverture du score intervient après une vingtaine de minutes de jeu sur un cafouillage suite à un corner et un ballon poussé au fond des filets par Gonzalez 1-0. Il faudra seulement trois minutes aux Rouges et Jaunes pour égaliser par Nicolas Barthélémy d'une bonne frappe à l'entrée de la surface 1-1.

Après une première mi-temps terminée sur le score de 1-1, les joueurs de Manu Da Costa vont vivre un début de seconde mi-temps calamiteux avec deux buts coup sur coup par les visiteurs par l'intermédiaire de Ertel 3-1. Une mauvaise seconde mi-temps qui contraint les joueurs de QRM à encaisser une nouvelle défaite cette saison et qui continue de faire descendre le club normand au classement (10e).

Si on parlait de montée il y a encore quelques jours, les joueurs de Manu Da Costa se rapprochent dangereusement de la zone de relégation qui n'est plus qu'à six points maintenant. Prochaine journée de championnat à Tours vendredi 29 mars 2019.

