Saint-Mard-de-Réno. Orne : un bus scolaire se renverse avec 47 passagers à bord

Plus de peur que de mal après cet accident d'un bus scolaire à Saint-Mard-de-Réno, vendredi 15 mars 2019. En milieu d'après-midi, le véhicule, seul en cause dans l'accident, s'est retrouvé couché dans le fossé.

Six blessés légers

11 pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident. Au final, six personnes ont été légèrement blessées et évacuées vers le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche. Les 41 autres victimes, indemnes, ont été prises en charge et regroupées dans la salle des fêtes du village.

