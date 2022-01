Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 17 mars

Bélier

Rien de neuf ! c'est bien votre drame. Vous aimeriez bien un peu d'innovation, de renouvellement. Les astres vous promettent une journée et plus sur un rythme accéléré.

Taureau

La famille est au cœur de la journée. Rien de pesant. Simplement la sérénité d'être entouré par des liens solides tels que vous les adulez.

Gémeaux

Journée quelque peu au ralenti. Acceptez, vous n'avez pas d'autre choix. Cette mollesse durera jusqu'à mardi.

Cancer

Vigilent, vous saurez éviter les propositions laissant un peu à désirer. Prenez soin de vous et évitez de vous disperser.

Lion

Une amitié profonde vous permet de partager aujourd'hui l'essentiel de la vie ! le reste est bien dérisoire.

Vierge

Envie de vous élever et de lutter contre la pesanteur générale. Pourquoi le nier, de nouveaux visages et la confrontation aux idées novatrices vous fascine.

Balance

Pour votre santé, bougez plus. Vous connaissez ! mettez en pratique cette maxime et vous rajeunirez c'est certain. Au moins vous serez bien dans votre corps.

Scorpion

Je sais bien, parfois on a envie de taquiner la chance… avant de jeter de l'argent par les fenêtres, tentez de vous maîtriser. Misez avec modération.

Sagittaire

Vous avez dans la tête l'envie de vous évader très loin. L'environnement vous pèse de plus en plus. La période presque déjà printanière vous incite à vous échapper.

Capricorne

Un ami proche sentira le besoin de se dévoiler et vous raconter certains chapitres de son existence. Rien de neutre dans tout cela ! la clé du mystère ? ce n'est pas bien compliqué.

Verseau

En finir avec le stress… plus facile à dire qu'à faire ! cette journée sera particulièrement harassante.

Poissons

Perfectionniste avec le sens du détail. Parfois un peu obsessionnel, vous saurez garder votre attitude remplie de zénitude toutefois. Vous voyez on progresse.