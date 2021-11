Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 27 août

Bélier

Un vent de nostalgie souffle dans votre esprit. Vous avez peur de ce qui s'en va, peur de l'oubli. Tout cela rime un peu avec un manque de confiance en soi.

Taureau

Les astres saluent votre ténacité principalement dans le domaine du sport. Vous êtes un brave petit soldat qui trottine sans se plaindre. Prenez garde toutefois à ne pas vous blesser.

Gémeaux

Vous serez amené à être confronté à quelqu'un qui suscite toujours l'hostilité à un tel point qu'il n'y a plus aucune crédibilité juste une forme d'attraction. Les nerfs sont à vif.

Cancer

Rien n'avance comme vous le désirez. Si vous ne mettez pas la main à la pâte, rien n'avance. Et souvent si vous êtes le meilleur c'est grâce à votre audace.

Lion

Le temps est compté, ce n'est pas une nouveauté. Alors ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition.

Vierge

Restez affamé et restez dingue. C'est ce que l'on peut vous souhaiter. Il faut toujours être sur un nouveau départ. Veillez toujours à vous cultiver pour être toujours plus libre.

Balance

On enjolive un peu la réalité d'après vous. Non, vous n'êtes pas le meilleur du monde loin de là mais vous bossez et surtout vous veillez à ne pas devenir insupportable.

Scorpion

Vous serez un élément de concorde. Vous essaierez de construire des ponts alors que la grande tendance serait d'élever des murs. Vous êtes nimbé d'une aura de convivialité et de diplomatie.

Sagittaire

Vous êtes convoqué par votre hiérarchie ou une administration ? prenez garde à ces gens sous des dehors d'une grande courtoisie, sont en fait brutaux et autoritaires ! la finesse est remarquable. Attention danger !

Capricorne

Vous avez besoin de liberté. Vous vous lassez des donneurs de leçon. Ceux qui disent quoi penser. Envie frénétique d'arracher le corset d'une société parfois rigide, amidonnée et étriquée

Verseau

Vous êtes content de votre réussite et encore ce n'est pas fini. Il y a certes une part de rêve et de hasard, mais surtout des rencontres importantes et une somme prodigieuse de travail.

Poissons

Ne vous laissez pas enfermer dans la culpabilité concernant un élément du passé. Il faut avancer même parfois artificiellement. Mais vous arriverez à tenir le coup.