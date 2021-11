Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 26 août

Bélier

C'est la période de pré-rentrée scolaire. Soyez calme et patient envers vos enfants. N'exigez pas du printemps les fruits de l'automne. Chaque chose en son temps.

Taureau

Vous aurez à souffrir d'une direction tatillonne. Être sous la férule hiérarchique exigeante et surveillant tous les détails.

Gémeaux

Votre rôle d'éducateur sera entre autres de tenter de sortir du concept étriqué du permis et du défendu. Pour ce faire vous savez être à l'écoute et prêt à vous ouvrir et témoigner de votre expérience.

Cancer

La tradition vous attire : vous vous sentez des ailes de passeur, de transmetteur d'histoires. Vous aimeriez bien élever le niveau de plafond de vos contemporains.

Lion

Amoureux fou. Lorsque vous avez mal, votre moitié est votre seul remède. Ce que vous ressentez relève de la littérature fantastique. Les émotions sont là, la coupe est pleine.

Vierge

Vous avez envie d'agiter votre carnet d'adresses. Reprendre contact avec la vie courante ; une espièglerie qui plane… qui fait de vous un meneur d'allure. Gros projet dans les cartons.

Balance

Vous avez de l'intuition, votre plume est alerte et insolente. Si vous avez des rapports à faire ou des idées à inscrire. Toute affaire cessante mettez-vous à l'ouvrage.

Scorpion

Vous avez un sens aigu de l'observation. Ça peut être pire chez son voisin que chez soi. On n'imagine pas à quoi on peut survivre.

Sagittaire

Arrêtez d'être fataliste surtout si votre cœur crie famine. Vous recherchez quelqu'un pour qui trembler ? l'audace revient à grand pas… ne soyez pas faussement cynique si l'on vous approche.

Capricorne

Vous aurez du mal à supporter le caractère obséquieux de l'un de vos collaborateurs déversant des trésors d'onctuosité. Ça va barder ; recentrage nécessaire.

Verseau

À gérer quelques vives relations conflictuelles en famille. Quelle mouche a piqué votre progéniture pour être belliqueuse à ce point. Il va falloir arbitrer.

Poissons

Journée favorable à tisser de nouveaux liens. Vous appréciez les changements et les nouvelles aventures. Toucher une fibre profonde, la foi dans le prodige.