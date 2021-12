Hors Normandie. "Nous deux" : le nouveau clip chorégraphique de Slimane

Un nouveau clip, un rôle de réalisateur pour son manager et un engagement auprès des Enfoirés, c'est certain Slimane n'est pas tombé aux oubliettes en ce début d'année 2019, loin de là. L'artiste n'est jamais à bout de rêves et confirme sa motivation en dévoilant la superbe chorégraphie de "Nous deux", son dernier titre. Ce dernier représente la suite et fin de son 2eme album studio "Solune" dévoilé l'année dernière. Slimane vient d'écrire sur son compte Instagram : "L'histoire de mon deuxième album se conclut avec cette chanson, mais comme elle le dit si bien c'est pas fini "NOUS DEUX".

Et voici le clip dans son intégralité.

A côté de sa présence ici sur ces images, l'auteur de "Nous deux" s'illustre aussi dans le rôle de réalisateur pour son ami et manager Mickaël Miro, membre du collectif The Parakit, qui vient de dévoiler son nouveau clip "Nirvana".