Rouen. Près de Rouen, il frappe l'automobiliste qui a voulu le doubler

Le 7 février 2017 à Bihorel (Seine-Maritime), la victime est au volant de son véhicule devant lequel circule à très faible allure celui du prévenu. Il entreprend de le doubler prudemment mais le mis en cause accélère soudain puis donne un violent coup de frein pour s'arrêter, forçant la victime à faire de même. Le prévenu sort de son véhicule manifestement furieux. L'autre conducteur baisse sa vitre et reçoit alors un violent coup de poing et des crachats au visage. De plus en plus énervé, le prévenu retourne à son véhicule pour récupérer une arme blanche utilisée dans certains arts martiaux et qu'il fait voltiger d'une main à l'autre en menaçant de tuer l'automobiliste. L'altercation s'arrête là et la victime se rend immédiatement au commissariat pour déposer plainte.

Il n'explique pas son geste

Le plaignant subit également un examen médical qui révélera un œdème à l'œil et des ecchymoses. Une interruption temporaire de travail d'un jour lui est octroyée. Dans la confrontation que les policiers organisent le 24 avril 2017, les deux protagonistes confirment leur version des faits. Le mis en cause reconnaît un coup de paume et des crachats. À la barre, il fait profil bas et déclare : "je ne m'explique pas mon geste". la partie civile constate que le prévenu "ne sait pas se contrôler", et le ministère public souligne "un comportement inadmissible et inconscient". En l'absence de défense à l'audience de ce jour mardi 5 mars 2019, le tribunal le déclare coupable des faits constitués et le condamne à une amende délictuelle de 500 euros.

A LIRE AUSSI.

Uma Thurman, dernière actrice à accuser Harvey Weinstein d'agression

Normandie : un automobiliste s'en prend à un autre à coups de poing

Calvados : un squat évacué, la directrice du centre d'accueil des migrants ciblée

Seine-Maritime : il insulte et frappe un policier

Refoulée de la discothèque, la bande provoque une rixe à Caen