Caen. Caen : le nouveau théâtre des Cordes devrait ouvrir à la fin de l'année

Pour l'instant, le nouveau Théâtre des Cordes de Caen (Calvados) ressemble à une coquille vide. Il faut dire qu'à part le squelette de l'ancien bâtiment, tout est à refaire. Avec le travail de l'architecte franco-polonaise Maria Godlewska, la salle a été complètement repensée. Les travaux prévoient notamment une mise à niveau de l'ensemble technique scénique.

Également prévus, la mise en place de gradins modulables (jauge maximale de 300 places) ainsi que le réaménagement et la rénovation des espaces intérieurs. L'ancien théâtre datant du siècle dernier, la mise aux normes en termes d'accessibilité et de sécurité incendie. Pour plus de confort du public, une optimisation du confort acoustique et de l'isolation thermique est prévue. Au final, la mairie de Caen a investi 4,7 millions d'euros dans la rénovation de cette salle.

L'architecte Maria Godlewska devant le chantier du théâtre.

L'autre grande nouveauté se situera à l'avant du bâtiment. Le projet prévoit une extension vers la rue des Cordes. Un hall d'accueil du public et un café avec un espace restauration.

L'extension accueillera un hall d'accueil pour le public. - Maria Godlewska

Premier spectacle début 2020

La salle devrait être livrée entre septembre et novembre 2019. Le premier spectacle devrait s'y jouer en janvier 2020. L'occasion de fêter le 50e anniversaire de la comédie de Caen. La salle du Théâtre des Cordes avait été investie par l'institution en 1969.

Mais il n'y aura pas que des pièces de théâtre jouées dans ce nouveau lieu. En effet, grâce à cette nouvelle configuration et des gradins rétractables, le théâtre des cordes pourra accueillir des concerts de musique.

