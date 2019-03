Fécamp : la médecine du travail ouvre ses portes

La médecine du travail veut faire connaître ses activités. L'Interentreprises Santé Travail de Fécamp (Seine-Maritime) ouvre ses portes dans ses deux locaux de Fécamp (rue de l'inondation) et de Saint-Valery-en-Caux (rue Ernest Follin) le mardi 12 mars 2019. La médecine du travail s'est fixée différents objectifs : conseiller les employeurs et les salariés, agir pour l'entreprise, prévenir la désinsertion professionnelle, suivre l'état de santé ou encore innover en santé au travail.

Témoignages et ateliers

La journée portes ouvertes est accessible à tous, employeurs et salariés. Des témoignages seront proposés sur la culture de la prévention (comment éviter les accidents de travail ?) et sur le maintien dans l'emploi (comme trouver une solution à l'inaptitude ?).

Des ateliers thématiques seront également mis à la disposition des visiteurs.

• Bien dans mon dos (20 minutes)

• Les gestes qui sauvent – massage cardiaque et défibrillateur (20 minutes)

• Les produits du quotidien sont-ils toxiques ? (20 minutes)

• Le risque routier (10 minutes)

• Perte d'audition et de vision – dépistage et conseils de prévention (10 minutes)

• Les missions, l'organisation et les cotisations à la médecine du travail (20 minutes)