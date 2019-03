Attaque dans l'Orne : blocage au centre de détention de Val-de-Reuil

Le personnel des centres pénitentiaires se mobilise, mercredi 6 mars 2019, en soutien aux surveillants de Condé-sur-Sarthe (Orne) blessés lors d'une attaque au couteau survenue la veille.

• À lire aussi. Prison de Condé-sur-Sarthe : deux surveillants poignardés par un détenu radicalisé

• À lire aussi. La prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe est bloquée par des surveillants



18 établissements sont bloqués ce mercredi matin en France annonce la direction de l'administration pénitentiaire.

Le centre de détention de Val-de-Reuil dans l'Eure en fait partie. Les surveillants sont rassemblés depuis 5h30 devant l'entrée du bâtiment. Ils étaient environ 70 au plus fort de la mobilisation indique Oualid Nahal, délégué régional du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière.

Il décrit un "ras-le-bol" et une "grande colère" au lendemain de l'attaque de Condé-sur-Sarthe. "Il y a eu un grand mouvement social l'an dernier mais ça n'a rien changé puisqu'un syndicat a accepté des conclusions qui n'ont finalement rien donné, déplore-t-il. Là, on a un acte terroriste avec coups de couteau ! Et en face on a du personnel qui est avec ses clés, ses mains et qui n'a rien du tout pour se défendre face à ces individus."

Retards de prise de service au Havre, à Évreux et Rouen

Il y a également eu d'autres actions, comme des débrayages ponctuels ou des blocages partiels, dans d'autres centres pénitentiaires indique l'AFP. C'est le cas à Évreux (Eure), Rouen et au Havre (Seine-Maritime). "Il y a eu des retards de prise de service dans ces trois établissements, indique Oualid Nahal. Le mouvement de l'an dernier a commencé comme ça et est monté crescendo…" Pour rappel, les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit de grève.

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a reconnu sur RMC qu'il y avait "encore des failles" dans la gestion des détenus radicalisés. Elle a demandé l'intervention de l'inspection générale de la justice dans le centre pénitentiaire de l'Orne dès ce mercredi.