Basket (Pro B) : l'ALM Evreux battu à Lille 

Le match.

Après une défaite dans le derby face à Rouen, les joueurs de l'ALM Evreux (Eure) n'ont pas réussi a s'imposer lors de la 19è journée de Pro B sur le parquet de Lille avec une nouvelle défaite 97-83 vendredi 1er mars 2019.

Malgré un match serré de bout en bout, les Ébroiciens n'auront pas réussi à faire basculer la rencontre de leur coté et s'incline pour la 12è fois cette saison.

Les stats

FIN DU MATCH | #LMBALM

L'ALM s'incline sur le parquet de Lille qui a mieux assuré le 3e QT et sécurisé la victoire en fin de match ⤵️@LMBasket 94@ALMEvreux 83#TeamALM #ProB #J19 pic.twitter.com/yy3mNGNDEJ — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) March 1, 2019

La fiche.

Ho You Fat: 17 points, Dinal et Atkins: 14 points, Lavieille: 13 points, Booker: 8 points, Scott: 7 points, Bouquet et Ballo: 4 points, Leaon: 2 points.

Prochain rendez-vous à Caen mardi 5 mars 2019.