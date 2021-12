Le-Havre. Des chasseurs de mines de l'OTAN en escale au Havre ce samedi

Trois chasseurs de mines allemands et belges et une frégate danoise vont accoster vers 9 heures, samedi 2 mars 2019, au Havre (Seine-Maritime). Ces navires participent à une mission de l'OTAN. Ils sont chargés d'inspecter les fonds marins de la Manche, depuis le lundi 18 février et jusqu'au jeudi 7 mars, pour trouver et détruire des munitions datant de la Seconde guerre mondiale. Ils seront présents quai Joannes-Couvert jusqu'au lundi 4 mars.