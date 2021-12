Rouen. Les départements de l'axe Seine veulent promouvoir le territoire

C'est la Seine-Maritime qui assure cette année 2019 la présidence de l'Association des départements de l'axe Seine (Adas), qui regroupe les cinq départements traversés par le fleuve. "Le tourisme fluvial rassemble plus de 80 000 croisiéristes par an sur la Seine", rappelle Pascal Martin, le président de l'Adas jusqu'à la fin septembre.

Une course d'aviron

Un itinéraire cyclable de la Seine à vélo sera opérationnel en juin 2020 avec plus de 500 km pour relier Paris au Havre et "promouvoir l'attractivité du territoire". D'ici là, l'Adas, avec également la participation du calvados, organisera la deuxième édition de Fête en Seine les 27, 28 et 29 septembre 2019.

Dans le cadre de cet évènement, la première édition d'une course interdépartementale d'aviron se tiendra à Rouen. ce défi Seine est organisé par le Centre nautique et athlétique de Rouen avec une trentaine de clubs étrangers le samedi 12 octobre. Départ du pont Flaubert jusqu'à l'île Lacroix.

